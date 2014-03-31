Китай може зайняти місце Росії у Великій вісімці

Керівники найрозвиненіших країн світу обговорили необхідність нової стратегії на позачерговій зустрічі країн-членів Великої сімки. Саме сімки, бо відтепер G8 - після 20 років участі в ній Росії - знову повернулося до формату G7.

Саме в такому складі Захід протистояв радянському режиму, ідеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

"Те, що Росія, держава, яка взяла на себе обов'язок гарантувати територіальну цілісність України, зараз сама її і порушила - дуже поганий міжнародний приклад. Сподіваюся, ним більше ніхто не скористається, але така небезпека є", - говорить канцлер Німеччини Ангела Меркель.

У них із Росією - різні цінності, заявляють лідери Великої сімки. Вони остаточно відмовляються приїжджати до Сочі і переносять літню зустріч до Брюсселя, не запросивши туди Путіна.

Москва сподівається, що Сімка передумає і повернеться до формату вісімки. "Можливо, як експеримент можна подивитися рік-півтора, як без нього живеться", - зазначив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.

Звільнене місце Росії можуть запропонувати Китаю.

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А Захід невпинно обговорює третій – широкий – пакет економічних санкцій. Ударити він має по російській енергетиці, фінансах, продажу зброї та торгівлі.

"Російська економіка цілком залежна від нафти та газу, ВВП останні роки майже не зростає. Тож це призведе, я сподіваюся, до іншого фіналу. У гіршому разі - це неминуче. Якщо будуть санкції, це будуть жахливі втрати в Росії", - переконаний прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рутте.

Країни вже шукають шляхи, як дати сильну відповідь Росії, від газу якої залежить Європа, і не нашкодити економіці Євросоюзу. Болюче питання порушують на саміті США-ЄС. Щоби допомогти партнерам, Сполучені Штати погоджуються зорганізувати постачання власного блакитного палива в кількості, здатній замінити російські об'єми.

"Мусимо серйозно взятися за проблему енергоносіїв, Європа повинна диверсифікувати джерела постачання. Це не станеться за одну ніч. Але кримська криза вказує, що ми маємо рухатись у цьому напрямку вже зараз, причому негайно", - упевнений президент США Барак Обама.