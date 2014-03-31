Місія Світового банку розробила програму реформ фінсектору України

Місія Світового банку, яка працювала в Україні з 24 по 28 березня для визначення пріоритетів і основних напрямів реформування фінансового сектору, завершила свою роботу, повідомила прес-служба Національного банку України.

«Результатом роботи місії Світового банку в Україні минулого тижня стала розробка Програми дій з реформування фінансового сектору України, яка може бути реалізована із залученням кредитних ресурсів Світового банку в розмірі до 1 млрд дол. США в рамках позики на політику розвитку», - говориться в повідомленні НБУ.

Згідно з повідомленням, впровадження цієї програми дозволить забезпечити комплексне оздоровлення і підвищити фінансову стійкість банківської системи.

Пріоритетна увага в програмі допомоги Світового банку приділятиметься відновленню макроекономічної стабільності, посиленню банківського сектора, реформуванню енергетичної галузі, боротьбі з корупцією і підвищенню підзвітності, покращенню інвестиційного клімату і цільової соціальної допомоги незахищеним верствам населення.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня Світовий банк оприлюднив заяву, в якій повідомлялося про готовність банку надати Україні в 2014 році 3 млрд дол. у рамках надання фінансової допомоги для підтримки проведення реформ у країні. Допомога надаватиметься в рамках системних (1 млрд дол.) та інвестиційних (1,2 млрд дол.) проектів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, фінансування Міжнародною фінансовою корпорацією програм підтримки банківського сектору, агробізнесу, інфраструктури та інших галузей української економіки (близько 400 млн. дол.) і надання технічної та консультативної підтримки.

Довідка УНІАН. Група Світового банку реалізує в Україні програму надання кредитних коштів і гарантій на загальну суму 3,7 млрд. дол. США. Основне завдання вкладень - покращення надання базових державних послуг у таких сферах, як водопостачання, каналізація, енергопостачання і дорожнє господарство, а також надання підтримки приватному сектору.