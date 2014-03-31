"ПриватБанк" заплатить 100 тис. гривень за затримання харківських паліїв

"ПриватБанк" оголосив про виплату винагороди у розмірі 100 тис. гривень за будь-яку інформацію, яка допоможе затримати хуліганів, які вчинили з 28 по 31 березня ряд нападів і підпалів відділень банку в Харкові.

Як повідомили в банку, у суботу напали на два відділення в центральній частині міста на Московському проспекті, в яких хулігани розбили вікна і намагалися підпалити банкомати.

У неділю невідомі кинули два “коктейлі Молотова” в банкомат і відділення банку на вул. Героїв Праці. Після спрацювання сигналізації відділень і банкоматів злочинці миттєво зникли. Спроб заволодіння грошовими коштами та технікою банку не зафіксовано.

“Зараз відпрацьовується кілька версій причин нападу на відділення та банкомати банку в Харкові, серед яких брудна конкурентна боротьба або цілеспрямована спроба дестабілізації ситуації в місті з боку проросійських сепаратистських груп, - говорить керівник служби безпеки "Приватбанку" Станіслав Крижанівський. - Ми разом з міліцією і СБУ ведемо ретельне розслідування всіх випадків, є записи камер спостереження. Наша служба безпеки у Харкові переходить на режим посиленої охорони всіх наших відділень і банкоматів”.

Також у банку повідомили, що триває розслідування випадків підпалу харківських банкоматів "Приватбанку", скоєних 27 березня.

Нагадаємо, у четвер були здійснені спроби підпалу трьох банкоматів "Приватбанку" в різних районах Харкова. За розслідування даних випадків підпалів банком також оголошено винагороду в розмірі 100 тис. грн.

Передати інформацію про злочинців можна за телефонами (056) 716-35-02 або (067) 565-12-34, електронною поштою dezhurka@pbank.com.ua, а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується. @pbank.com.ua>

У рамках програми “ПриватБанк проти злочинності” банк гарантує винагороду за інформацію, яка сприятиме розкриттю будь-якого злочину, скоєного проти банку, - від збройного нападу на відділення до отримання кредиту за підробленим паспортом.

У 2013 року за розкриття злочинів проти банку вже виплачено понад 600 тис. грн. За останні два роки 95% злочинів, пов'язаних зі зломом банкоматів "Приватбанку", були розкриті протягом декількох днів.