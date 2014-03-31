Швейцарія підозрює великі міжнародні банки в змові

12:43, 31 березня 2014
Фінанси
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Банки підозрюють у маніпуляціях з курсом обміну валют

Швейцария подозревает крупные международные банки в сговоре / newsru.com

Швейцарська Комісія з конкуренції почала розслідування щодо ряду міжнародних та швейцарських банків за фактом можливих маніпуляцій з курсом обміну валют. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Reuters.

Під підозру потрапили швейцарські UBS, Credit Suisse, Zuercher Kantonal Bank Julius Baer, американські JP Morgan і Citigroup, а також британські Barclays і Royal Bank of Scotland.

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У кінці 2013 року влада Великобританії почала розслідування валютних махінацій після звернення в Управління з фінансового нагляду неназваного викривача. Не менше двох років британська влада спостерігала за валютообмінними операціями на тлі підозр в учасників ринку та інвесторів про можливі зловживання навколо еталонних обмінних курсів (щоденний фіксинг). Проте до весни цього року підкріпити підозри не вдавалося.

В числі 15 банків, які потрапили під розслідування британського управління, були названі Barclays, HSBC, RBS, Standard Chartered, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS і Deutsche Bank.

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Ці банки, а також ряд інших фінансових груп вже запустили внутрішні розслідування.

Влада почала вивчати різні еталонні фінансові показники після скандалу з міжбанківськими ставками LIBOR, який вже коштував банкам $3,5 млрд штрафів. LIBOR (London Interbank Offered Rates) відображає середній відсоток, під який 16 банків лондонського Сіті готові кредитувати один одного в провідних світових валютах. Показник використовується в глобальних масштабах як еталон для найширшого списку фінансових інструментів - від автокредитів та іпотеки до найскладніших фінансових операцій на загальну суму понад 500 трлн доларів.

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Шести найбільшим банкам, які підозрюються у маніпулюванні, загрожує штраф в розмірі 5 млрд євро. Три банки Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank і Societe General погодилися заплатити в майбутньому місяці штраф. Ще три банки - JP Morgan, HSBC, Credit Agricole продовжують переговори з ЄС, однак поки ще не підписали відповідну угоду про компенсації.

При цьому банк Barclays, який повідомив Єврокомісію про порушення на ринку, не буде оштрафований.

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