Інфляція в Росії цього року перевищить прогноз

Ослаблення курсу рубля, яке особливо спостерігалося на початку року, може вплинути на інфляцію в другому кварталі, але за підсумками року зростання споживчих цін навряд чи перевищить 6%, вважає глава Мінфіну РФ Антон Силуанов, повідомляє Прайм.

Про те, що інфляція в Росії цього року, швидше за все, перевищить 5% і складе 5-6% минулого тижня також заявили голова ЦБ Ельвіра Набіулліна і глава Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв.

"Оскільки сьогодні ми бачимо, що рубль знаходиться в зоні коридору, який контролюється Центральним банком, і немає підстав для того, аби говорити про якісь серйозні зміни курсу рубля, говорити про те, що інфляція буде далі змінюватися під тиском зміни курсу рубля, я б не став", - сказав Силуанов в інтерв'ю каналу "Росія 24".

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Він нагадав, що влада відмовилася від підвищення тарифів на послуги природних монополій для промислових споживачів з другого півріччя.

"Але невелике коректування нашого прогнозу щодо інфляції в 5-5,5% може бути. Тому можна сказати, що близько 6% - наше припущення про рівень інфляції в поточному році", - додав він.

За даними Росстату, з початку року по 24 березня інфляція набрала вже 2%.

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