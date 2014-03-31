Мінфін сподівається заощадити 16,6 млн гривень на держсанаторіях
Міністерство фінансів України заощадить 16,6 млн грн на фінансову підтримку санаторіїв Верховної Ради та Державного управління справами.
Про це повідомляється на сайті міністерства.
За інформацією Мінфіну, з метою економії державних коштів зміни до держбюджету на 2014 рік передбачають зниження обсягу витрат на фінансову підтримку санаторно-курортного комплексу управління справами Верховної Ради України на 7 млн. грн, установ Державного управління справами – на 6,5 млн. грн.
Мінфін повідомляє, що за рахунок коштів держбюджету здійснювалася фінансова підтримка підвідомчих санаторно-курортних установ «Залив» і «Таврійські зірки» в Скадовську Херсонської області, «Дюльбер» і «Нижня Ореанда» в Криму, «Конча-Заспа» в Києві. Ці установи забезпечуватимуть свою діяльність за рахунок надходжень від реалізації путівок.
Також повідомляється, що працівники органів влади і відповідні категорії пенсіонерів платитимуть за користування приміщеннями будинків відпочинку Державного управління справами, зокрема, дачами в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці, на рівні 100%, тоді як раніше платили 30% вартості комунальних послуг. За оцінками Мінфіну, це дозволить зменшити витратну частину держбюджету ще на 3,1 млн. грн.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла урядові законопроекти про секвестр бюджету і підвищення податкового навантаження. Документи стали першим кроком в низці непопулярних реформ нового Кабміну, які торкнуться всіх українців, але водночас стануть «шлюзом» для одержання зовнішньої фінансової допомоги в розмірі більш як 27 млрд дол.