Мінфін сподівається заощадити 16,6 млн гривень на держсанаторіях

Про це повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, з метою економії державних коштів зміни до держбюджету на 2014 рік передбачають зниження обсягу витрат на фінансову підтримку санаторно-курортного комплексу управління справами Верховної Ради України на 7 млн. грн, установ Державного управління справами – на 6,5 млн. грн.

Мінфін повідомляє, що за рахунок коштів держбюджету здійснювалася фінансова підтримка підвідомчих санаторно-курортних установ «Залив» і «Таврійські зірки» в Скадовську Херсонської області, «Дюльбер» і «Нижня Ореанда» в Криму, «Конча-Заспа» в Києві. Ці установи забезпечуватимуть свою діяльність за рахунок надходжень від реалізації путівок.

Також повідомляється, що працівники органів влади і відповідні категорії пенсіонерів платитимуть за користування приміщеннями будинків відпочинку Державного управління справами, зокрема, дачами в Кончі-Заспі та Пущі-Водиці, на рівні 100%, тоді як раніше платили 30% вартості комунальних послуг. За оцінками Мінфіну, це дозволить зменшити витратну частину держбюджету ще на 3,1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла урядові законопроекти про секвестр бюджету і підвищення податкового навантаження. Документи стали першим кроком в низці непопулярних реформ нового Кабміну, які торкнуться всіх українців, але водночас стануть «шлюзом» для одержання зовнішньої фінансової допомоги в розмірі більш як 27 млрд дол.