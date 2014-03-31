Інфляція в єврозоні сповільнилася до мінімуму за 5 років

Темпи інфляції в єврозоні в поточному місяці зросли на 0,5% у річному вираженні, свідчать дані Статистичного управління Євросоюзу, пишуть "Вести.ru".

Зростання споживчих цін сповільнилося з 0,7%, зафіксованих у лютому, виявилося найнижчим з жовтня 2009 р., коли динаміка була від'ємною.

Економісти, опитані Bloomberg, у середньому очікували підйому на 0.6% у порівнянні з аналогічним періодом роком раніше.

Аналітики впевнені, що слабкі дані змусять Європейський центральний банк (ЄЦБ) реалізувати заходи для приборкання дефляційної тенденції.

Інфляція залишається нижче 1% вже протягом півріччя, при цьому ЄЦБ встановив рівень трохи нижче 2%.

Президент ЄЦБ зобов'язався прийняти додаткові заходи грошово-кредитної політики у разі, якщо зростання цін і зміцнення євро зазнають знижувального тиску.

У листопаді 2013 р. Центробанк валютного блоку знизив базову ставку 0,5% до 0,25% , встановивши новий рекорд, щоб подолати дефляційну тенденцію.

Європейська комісії та ЄЦБ очікують, що зростання споживчих цін поточного року становитиме 1% порівняно 1,4% в 2013 р., потім прискориться до 1,3% наступного року.

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