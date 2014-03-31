Долар на міжбанку зріс до 11, 58 грн

Сьогодні на міжбанківському ринку ціни на американську валюту зросли.

У понеділок, 31 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,4000/11,5800, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг. Цінові показники щодо євро/гривні на закриття торгів досягли рівня 15,7210/15,9755. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3221/0,3278. Читайте такожОфіційний курс гривні до долара впав до нового мінімуму - 10, 95 У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,3385 (-0,3795). На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3720/1,3805.

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