Долар на міжбанку зріс до 11, 58 грн

15:27, 31 березня 2014
Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському ринку ціни на американську валюту зросли.

Доллар не перестает расти

У понеділок, 31 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 11,4000/11,5800, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Цінові показники щодо євро/гривні на закриття торгів досягли рівня 15,7210/15,9755.

Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3221/0,3278.

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У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,3385 (-0,3795).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3720/1,3805.

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