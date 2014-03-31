Росія обіцяє компенсувати втрати вкладників банків у Криму

Документи були прийняті депутатами в першому читанні і в цілому, передає ИТАР-ТАСС.

Перший закон створює компенсаційні механізми відшкодування втрат вкладників таких банків у разі невиконання банками своїх зобов'язань перед ними. Для цього передбачається створення Агентством зі страхування внесків (АСВ) автономної некомерційної організації "Фонд захисту вкладників". Фонд набуватиме права (вимоги) за вкладами і здійснювати компенсаційні виплати вкладникам банків. Розмір компенсації не може перевищити 700 тис. рублів, що відповідає загальноросійським нормам. Компенсацію мають право отримати громадяни, зокрема індивідуальні підприємці, які проживають на території Криму і Севастополя та уклали договір банківського вкладу або рахунка у відповідній кредитній установі, або особи, на користь яких внесений вклад. Сума вимог вкладника, виражена в іноземній валюті, визначається у валюті РФ за офіційним курсом, встановленим Банком Росії на 18 березня 2014 року. Голова комітету з фінансового ринку Наталя Бурикіна повідомила журналістам, що "загальний курс з погляду оцінки вкладів (становитиме) за 1 гривню 3,8 рубля".

Другий закон передбачає спрямування у поточному році 60 млрд рублів з прибутку, отриманого Банком Росії в 2013 році, АСВ як майнового внеску в фонд обов'язкового страхування вкладів. Ці кошти можуть бути використані на забезпечення захисту банківських вкладів в Криму і Севастополі. Бурикіна, відповідаючи на питання журналістів, припустила, що на ці цілі може знадобитися "від 60 млрд до 20 млрд рублів". Оскільки зараз важко визначити, як себе поведуть фінансові інститути в Криму і Севастополі, і скільки коштів знадобиться, "дали із запасом", пояснила вона. У федеральний бюджет Банк Росії перерахує 75% фактично одержаного ним за підсумками 2013 року прибутку, що залишається після сплати податків і зборів та після перерахування 60 млрд рублів АСВ.

Третій закон вносить зміни в закон "Про страхування внесків фізичних осіб у банках Російської Федерації", необхідні для надсилання АСВ грошових коштів фонду обов'язкового страхування внесків на створення і фінансування діяльності Фонду захисту вкладників, зокрема на відшкодування витрат професійних об'єднань страховиків.

Рада федерації розгляне закони 1 квітня, після чого вони надійдуть на підпис президенту РФ. Закони набудуть чинності з дня їх офіційного опублікування.