Українці заробляють на рік всього 26 тисяч гривень

Реальний дохід одного українця в 2013 році склав 26,2 тис. грн, що на 8% більше аналогічного показника 2012 року, становив 23,9 тис. грн, повідомляє Державна служба статистики України.

У перерахунку на долари США з урахуванням офіційного курсу гривні до долара на кінець 2013 року, дохід одного українця за 2013 рік склав в середньому 3,2 тис. дол.

Як зазначається, загальний показник доходів населення України склав у 2013 році 1,5 трлн грн. З них зарплата склала 633,7 млрд грн, а соціальна допомога - 323,8 млрд грн. Водночас, з отриманих доходів 1,2 трлн грн становили витрати на придбання товарів та послуг, і 106,4 млрд грн - приріст фінансових активів, включаючи приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах.

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Згідно з даними Державної служби статистики, у 2012 році середній обсяг наявного річного доходу на 1 громадянина по країні становив 23,9 тис. грн. Аналітики аудиторської компанії «Ернст енд Янг» прогнозували, що до кінця 2013 року дохід на душу населення в Україні складе 3746 доларів, однак фактично прогнози не виправдалися.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі у рамках програми проведення реформ і перетворень в економіці України розраховує у найближчі 7 років збільшити ВВП країни в 2,7 разу, збільшивши показник доходів на душу населення до 10 тис. дол. на рік з нинішніх 3,2 тис. дол.