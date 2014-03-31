Держдума взялася інтегрувати Крим до фінансової системи РФ





Як передає власний кореспондент УНІАН, за ці документи проголосувала більшість російських депутатів.

«Законопроекти, спрямовані на інтеграцію Криму до фінансової системи Росії, були внесені представниками всіх фракцій Держдуми і членами Ради Федерації. У відповідність із законопроектами, фінансова система Криму під час перехідного періоду працюватиме за старими правилами», - відзначила голова комітету Держдуми по фінансовому ринку Наталія Бурикіна.

За її словами, основним завданням є виконання зобов'язань фінансових установ перед вкладниками і клієнтами.

Вона сказала, що Центральний банк матиме можливість обмежувати процентну ставку за вкладами в Криму, а також обмежувати прийом вкладів від населення. Крім того, законами визначаються особливості функціонування, ліцензування і припинення діяльності суб'єктів економічної діяльності в перехідний період.

Депутат заявила, що вКриму буде створено Фонд захисту вкладників.

За її словами, 60 млрд. рублів (близько 1,7 млрд. дол.) буде спрямовано на компенсацію вкладів, які будуть загублені. Вона уточнила, що на території Криму діє низка українських банків. «Якщо вклади в них будуть загублені, права жителів Криму будуть захищені. На виплату компенсацій від загублених вкладів підуть гроші ЦБ з його прибутку за 2013 рік», - повідомила вона.

Сума вимог вкладника, виражена в іноземній валюті, визначається у валюті РФ за офіційним курсом, встановленим Банком Росії на 18 березня 2014 року.

Бурикіна повідомила, що загальний курс з погляду оцінювання вкладів становитиме за 1 гривну 3,8 рубля.

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Спікер Держдуми Сергій Наришкін заявив, що у законопроектах містяться положення зі швидкого переходу населення і підприємств Криму до розрахунків у рублях.

«Відразу хочу відзначити головну гарантію, що міститься в цьому пакеті законопроектів, це надання кримчанам права на одержання страхових виплат у разі припинення дії того чи іншого банку. Страхова виплата становить суму до 700 тис. крб. (близько 19,5 тис. дол.) Саме така сума встановлена чинним російським законодавством», – повідомив Наришкін.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий і категоричний протест проти визнання Російською Федерацією самопроголошеної Республіки Крим як суб'єкта міжнародного права. МЗС України наголошує, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.