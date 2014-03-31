На скороченні держслужбовців заощадять 635,5 млн грн

Кабінет міністрів України передбачає, що скорочення державних службовців на 10% (22,2 тис. осіб) складе бюджетну економію обсягом не менше 635,5 млн. грн, йдеться в урядовій інфографіці, розміщеній на веб-порталі Кабміну.

Згідно з урядовими розрахунками, скорочення зачеплять 50% співробітників Адміністрації президента та Ради нацбезпеки і оборони, 20% працівників апарату Верховної Ради та допоміжних органів, створених Адміністрацією президента. Крім того, буде звільнений кожен десятий співробітник Секретаріату Кабміну, Рахункової палати, Державної судової адміністрації України, Центральної виборчої комісії, центральних і місцевих органів влади.

Раніше Кабмін прийняв рішення про скорочення на 50% автопарку органів влади, що в кількісному вираженні склало 1800 автомобілів, а економія коштів на їх утримання - 41 млн грн.

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Крім того, Кабмін спрогнозував скорочення фінансування штату помічників народних депутатів на 29,6 млн грн, а також скорочення фінансування санаторно-курортних установ Верховної Ради та санаторію «Конча-Заспа» (Державне управління справами) загалом на 13,5 млн грн.

На початку березня Кабінет міністрів України в рамках впровадження режиму максимальної економії державних витрат прийняв рішення призупинити фінансування понад 40 державних програм і 80 держпроектів, які вимагали бюджетного фінансування загальним обсягом близько 48 млрд грн.