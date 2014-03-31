Дефіцит держбюджету за два місяці зріс у 2,3 разу

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-лютого 2014 року становив 5,279 млрд грн, що в 2,3 разу або на 2,945 млрд грн більше дефіциту за підсумками січня-лютого 2013 року в розмірі 2,334 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень-лютий 2014 року становив 2,408 млрд грн, що на 1,12 млрд грн, або в 1,9 разу, більше дефіциту за січень-лютий 2013 року у розмірі 1,283 млрд грн. Водночас дефіцит загального фонду держбюджету за підсумками січня-лютого 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року знизився на 11,1% - до 5,449 млрд грн.

За вказаний період надходження до держбюджету України становили 52,343 млрд грн, що на 2,151 млрд грн, або на 3,9%, менше за показник січня-лютого 2013 року. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень-лютий 2014 року становила 68,170 млрд грн, що на 1,790 млрд грн, або на 2,6%, менше за показник січня-лютого 2013 року. Фактичні надходження до загального фонду державного бюджету за вказаний період проти показника 2013 року зросли на 1,128 млрд грн, або на 2,5%, - до 46,207 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня 2014 року становив 1,607 млрд грн, що на 29,1 млн. грн, або на 1,8%, менше дефіциту за підсумками січня 2013 року.

Уряд України пропонує здійснити секвестр державного бюджету-2014, скоротивши його дефіцит удвічі.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

“До парламенту буде внесений закон України про фактичне секвестр державного бюджету. Мова йде про дворазове скорочення дефіциту державного бюджету. Усі макроекономічні показники, усі доходи державного бюджету, які формувалися урядом Януковича і Азарова, не просто не відповідають дійсності, а є надутими і не можуть здійснитися”, - заявив Яценюк.

Прем'єр-міністр додав, що це дасть можливість "середньостроковій перспективі вийти на економічне зростання".

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