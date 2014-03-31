Мінекономрозвитку подало законопроекти з дерегуляції економіки

18:16, 31 березня 2014
Фінанси
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Мінекономрозвитку подало до парламенту 14 законопроектів.

14 законопроектов уже находятся в Верховной Раде

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України подало на розгляд до Верховної Ради 14 законопроектів про дерегуляцію економіки і завершує підготовку ще шести законодавчих ініціатив, повідомила прес-служба міністерства.

“Ми продовжуємо працювати над дерегуляцією: 14 законопроектів вже знаходяться у Верховній Раді, зараз готуємо ще шість”, - цитує прес-служба заяву міністра Павла Шеремети на зустрічі із заступником міністра економіки Польщі Маріушем Халадієм.

Глава Мінекономрозвитку при цьому заявив, що індикатором успішності проведення реформ має стати просування України в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, в якому за підсумками 2013 року Україна посіла лише 112 місце, а головною метою проведених реформ - активізація бізнесу і приплив іноземних інвестицій.

«Сам рейтинг - не мета. Важливо, налаштувати бізнес на роботу. Можуть бути високі місця рейтингу, а підприємці не матимуть мотивації до активної діяльності”, - сказав Шеремета.

“Ми повинні зараз заспокоїти бізнес, зняти всі «точки болю», а далі надихати їх на великі амбіції”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економрозвитку Шеремета заявляв, що формування регуляторної платформи, що дозволяє Україні увійти у першу десятку країн за легкістю ведення бізнесу, є однією з ключових завдань уряду.

Для цього Мінекономрозвитку має намір у найближчі кілька місяців зробити активні кроки з дерегуляції економіки, максимально використовуючи досвід провідних країн рейтингу Doing Business, таких як Грузія, Сінгапур, Гонконг, Малайзія та ін

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