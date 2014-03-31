Чиста інвестпозиція України за рік погіршилася на 28%

Від'ємне значення чистої інвестиційної позиції, що представляє собою різницю між активами і зобов'язаннями України перед нерезидентами, у 2013 році зросла на 16,933 млрд дол., або на 28,3% - до 76,820 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у 2013 році порівняно з 2012 роком активи України знизилися на 3,5%, або 5,079 млрд дол. - до 138,773 млрд дол., тоді як пасиви зросли на 5,8%, або на 11,854 млрд дол. - до 215,593 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН,від'ємне значення чистої інвестиційної позиції України в 2012 році зросло на 11,939 млрд дол., або на 24,9% - до 59,887 млрд дол., в 2011 році - на 9,163 млрд дол., або на 23,6%.

Міжнародна інвестиційна позиція відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів та пасивів країни, зокрема, всі фінансові вимоги та зобов'язання резидентів країни щодо нерезидентів.

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