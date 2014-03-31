Загострення відносин з Україною знижує темпи зростання російської економіки - S&P

Події в Росії і в Україні, а також міжнародна реакція на ці події сприятимуть зниженню темпів зростання російської економіки до 1,2% у 2014 році, йдеться в аналітичній статті міжнародного рейтингового агентства Standard & Рoor's «Росія - Україна: розвиток кризи», текст якої має УНІАН.

Агентство зазначає, що події в Росії та Україні, а також міжнародна реакція на ці події неминуче сприяють виникненню невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації. Базовий сценарій S&P передбачає стійке зниження гостроти кризи і стримування напруженості у вирішенні найбільш спірних питань, при цьому вплив кризи буде обмежено Україною і Росією.

«Ми очікуємо помірне зниження темпів зростання російської економіки до 1,2% у 2014 році і їх поступове підвищення - до 2,2% в 2015 році. Ми очікуємо, що курс рубля стабілізується на поточному рівні, відтік капіталу скоротиться до більш помірних значень, а інфляційний тиск знизиться», - йдеться в статті.

Водночас, агентство допускає ймовірність ескалації напруженості, що може викликати чергову хвилю продажів російських активів іноземними інвесторами і вивезення капіталу російськими резидентами, тоді як рубль може знецінитися ще на 10% щодо долара США. «У рамках цього сценарію можливе подальше зниження темпів економічного зростання до 0,6% у 2014 році», - наголошується в статті.

Агентство не прогнозує масштабних обмежень на торговельні операції або щодо фінансової системи Росії з боку Євросоюзу і США, а також відповідних заходів Росії щодо поставок нафти і газу.

Водночас, за оцінками S&P, під впливом геополітичної напруженості рівень проблемних кредитів російської банківської системи може підвищитися до 9% у 2014 році та 10% у 2015 році, тоді, як у 2013 році цей рівень становив 6,5%.

Щодо України, агентство оцінює обсяг кредитів, виданих російськими банками в країні на кінець 2013 року в 25-30 млрд дол., що становить близько 14-16% сукупного власного капіталу банківської системи.

В Україні, за оцінками S&P, ризики, передусім пов'язані з діяльністю українських дочірніх структур російських банків, найбільші з яких належать «Сбербанку Росії», «ВТБ» та державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)».

Незважаючи на помірний загальний обсяг ризиків, агентство прогнозує, що російським банкам, можливо, доведеться рекапіталізувати українські дочірні структури або надати підтримку ліквідності, особливо при подальшому погіршенні ситуації в Україні.

У статті також зазначається, що ці події можуть перешкоджати реалізації планів з продажу українських дочірніх структур західноєвропейських банків з найбільшим обсягом прямих ризиків в Україні, до яких відносяться Raiffeisen International Bank AG і UniCredit Bank Austria AG. У той же час, за оцінками S&P, поточні події навряд чи стануть несподіванкою для західноєвропейських банків, які багато років працюють в Україні.

В цілому, агентство очікує, що вплив кризи на результати діяльності банків за 2014 рік буде несуттєвим, але в разі реалізації найбільш негативного сценарію погіршення їх показників може абсорбувати істотну частину прибутку за 2014 рік.

Також агентство зазначає існуючий ризик відтоку депозитів з українських і, можливо, російських дочірніх банків західноєвропейських фінансових груп внаслідок посилення панічних настроїв на ринку, але прогнозує, що материнські банки нададуть підтримку дочірнім структурам, оскільки така підтримка буде менш витратною, ніж дефолт дочірнього банку.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів автономії. 18 березня в Кремлі підписали «договір» про входження Криму та Севастополя до складу РФ. 21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і запровадили санкції щодо низки російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їх активи за кордоном і встановивши візові обмеження.

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