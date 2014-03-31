Дніпропетровська ОДА хоче взяти під контроль великих розпорядників бюджету в регіоні



Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник губернатора Дніпропетровської області Геннадій Корбан.

За словами Корбана, 28 березня голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський підписав відповідне розпорядження про узяття під контроль усіх великих розпорядників бюджетних коштів (великі міста).

«Під нього (розпорядження – УНІАН) підведено базу, плюс розроблено схему, як контролюватимуться великі розпорядники», - повідомив Корбан.

Зокрема, за словами заступника губернатора, загальна цифра бюджетних коштів області з субвенціями становить близько 8 млрд грн, з них 1,7 млрд грн йде на закупівлі, здійснювані через проведення тендерів.

За даними Корбана, корупційна складова в закупівлях, наприклад, харчування сягає 25%, а в закупівлях медикаментів — 30%, у зв`язку з чим облдержадміністрація змушена була призупинити проплати по тендерах, за винятком контрактів на шкільне харчування і медикаменти, де проплата на сьогодні становить 50%.

«Треба зрозуміти і виявити цю корупційну складову. Не можна звалювати на когось одного, це була система, яку ми і ламаємо», - підкреслив Корбан. За його словами, на даний момент ведеться робота з компаніями, які виграли тендери, про укладення додаткових угод. Корбан також відзначив, що платежі не поновляться, поки ця система не буде «перезапущена».