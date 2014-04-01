Греція отримає черговий транш кредиту після Великодня

Єврогрупа на засіданні у вівторок не буде затверджувати рішення про виділення Греціїчергового траншу кредиту в розмірі 8,3 мільярда євро, а розгляне тільки графік виплат, повідомляє РИА Новости з посиланням на "Імерисія".

Після того, як парламенти Німеччини, Фінляндії, Нідерландів і ряду інших країн схвалять виділення допомоги, відбудеться нова телеконференція робочої групи Єврогрупи, на якій буде прийнято рішення про виділення кредиту.

"Якщо все буде йти за визначеним графіком, ця телеконференція за участі Європейського фонду фінансової стабільності пройде 17 квітня, коли буде розблоковано транш у 8,3 мільярда євро", - пише видання.

Переказ грошей очікується після Великодня, ймовірно, між 22-24 квітня.

Керівництво МВФ обговорюватиме грецьку програму в травні, щоб гроші (3,2-3,6 мільярда євро) надійшли до Греції до виборів в європарламент, які намітили на 25 травня.

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