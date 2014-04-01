Японські підприємства позитивно оцінили стан економіки

Японські підприємства виробничої і невиробничої сфер вважають, що економіка країни знаходиться на підйомі, але побоюються можливого спаду у квітні-червні, такі дані наводить Банк Японії - центральний банк країни в опублікованому у вівторок щоквартальному "Дослідженні короткострокового економічного огляду підприємств" (Tankan).

Оцінка економічної кон'юнктури великими виробничими підприємствами становила 17 пунктів, це на один пункт більше показників попереднього дослідження і найвищий показник за останні шість років, пише РИА Новости.

Великі підприємства невиробничої сфери поліпшили свою оцінку на чотири пункти до 24 пунктів, це найвищий рівень за останні 22 роки.

Проте перспективи на найближчий квартал оцінюються більш песимістично. У виробничій сфері оцінка, як очікується, впаде на дев'ять пунктів порівняно з цим дослідженням, у невиробничій сфері - на 11 пунктів. Підприємства побоюються різкого зниження попиту і купівельної спроможності населення через введеного з 1 квітня підвищення споживчого податку до 8%.

Індекс розраховується шляхом віднімання з числа підприємств, які дали оцінку стану справ "добре", тих компаній, хто негативно оцінює економічну кон'юнктуру. Оцінка вважається важливим показником загального стану економіки і тенденцій її розвитку і служить одним із чинників для прийняття рішень Центробанком.

Дослідження проводилося з 24 лютого по 31 березня серед 14,8 тисяч японських підприємств.

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