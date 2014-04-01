Сьогодні Конгрес США проголосує щодо фіндопомоги Україні

Палата представників Конгресу США проведе сьогодні голосування щодо законопроекту про надання фінансової допомоги Україні.

Про це стало відомо після завершення засідання палати минулого тижня, повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожСША закликають Росію прискорити відведення військ від кордонів УкраїниСпочатку планувалося, що законодавці поставлять на голосування питання про фінансову підтримку України 28 березня, однак вирішили його перенести на 1 квітня.

«Ми повинні покарати тих, хто причетний до агресії проти України та гарантувати нашим союзникам і друзям мир і безпеку в Європі», – заявив раніше голова Комітету із закордонних справ Палати представників республіканець Ед Ройс.

27 березня Конгрес США схвалив допомогу Україні на 1 млрд доларів і санкції проти Росії.