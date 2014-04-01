Офіційний курс гривні до долара впав майже до 11 грн

Офіційний курс гривні щодо долара, встановлений Національним банком України, впав до нового мінімуму.

Із 1 квітня він становить 100USD - 1099,8100 UAH.

Попередній мінімум був зафіксований 31 березня і становив 1095,4600.

Як повідомляв УНІАН, на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 31 березня, торги доларом США закрилися котируваннями 11,4000/11,5800.

При цьому Міністерство фінансів України прогнозує середньорічний курс гривні до долара за підсумками 2014 року на рівні 10,5 грн за долар