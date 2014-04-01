Офіційний курс гривні до долара впав майже до 11 грн
09:40, 01 квітня 2014Фінанси
0
Нацбанк знижує офіційний курс гривні.
Долар, як і раніше, дорожчає
Офіційний курс гривні щодо долара, встановлений Національним банком України, впав до нового мінімуму.
Із 1 квітня він становить 100USD - 1099,8100 UAH.
Попередній мінімум був зафіксований 31 березня і становив 1095,4600.
Як повідомляв УНІАН, на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 31 березня, торги доларом США закрилися котируваннями 11,4000/11,5800.
При цьому Міністерство фінансів України прогнозує середньорічний курс гривні до долара за підсумками 2014 року на рівні 10,5 грн за долар
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter