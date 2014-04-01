Міжбанк відкрився доларом по 11,55 гривень

Котирування з євро-гривні пішли вгору - 15,5115/15,9275.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 11,2500/11,5500, повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг". Ціни на російську валюту піднялися - 0,3210/0,3295, котирування з євро-гривні пішли вгору - 15,5115/15,9275. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3788/90 (понеділок - 1,3748/50). Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом СШАзакрилися котируваннями 11,4000/11,5800. Читайте такожНацбанк увів обмеження на купівлю валюти

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