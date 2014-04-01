Українцям дозволили відмовлятися від поручительства за кредитами, якщо банк без узгодження змінив умови кредиту

У рішенні (№6-160цс13) ВСУ роз'яснив, що фінустанова не може вимагати від поручителя погашення позики (після того, як за нього перестав сплачувати позичальник), якщо без його відома змінювалися умови кредитного договору. Таких випадків було особливо багато минулого року, пишуть "Вести".

«Якщо банк піднімав відсоток за позикою або вводив додаткові комісійні, не отримуючи на це письмового дозволу людини, який виступив поручителем за кредитом, а після того, як йому перестали платити, вимагає від поручителя погашення боргу, то його вимоги незаконні. Договір поруки можна в судовому порядку визнати припиненим, і надалі не виконувати», - прокоментував документ ЗСУ старший партнер адвокатської компанії «Кравець та Партнери» Ростислав Кравець.

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Логіка проста: якщо людина ручається за чийсь кредит, а його умови змінюються, то в нього потрібно отримувати дозвіл на ці зміни. Згода поручителя повинна оформлюватися як за допомогою підписання додаткового договору. Або включатися автоматично, якщо в договорі була відповідна обмовка: у договорі може бути передбачений пункт про те, що поручитель спочатку згоден з усіма змінами в майбутньому. Але юристи запевняють, що вона зараз не працює. «Банки в договорах поруки часто прописують пункти, за яким поручитель нібито наперед погоджується з усіма змінами, які будуть внесені банком у кредитний договір, зокрема суми кредиту, відсотків, строку виконання зобов'язання і ці зміни не підлягають додатковому узгодженню з поручителем. Але цим рішенням суд заборонив банкам подібну практику. Будь-які зміни кредитного договору, які стосуються збільшення відповідальності поручителя, повинні бути узгоджені з ним шляхом підписання додаткових угод до раніше укладеного договору поруки», - прокоментував ситуацію керуючий партнер юридичного бюро «Юротат» Сергій Лисенко.

До речі, правило про погодження змін з поручителем, працює лише у разі збільшення суми виплат. «Але якщо мова йде про зниження ставки або про продовження строку кредитного договору, то така умова може не узгоджуватися з поручителем (адже йдеться про покращення кредитних умов). Хоча, це не зовсім коректно. Адже при продовженні терміну кредиту, підвищується відповідальність поручителя. Він після цього зобов'язаний довше відповідати за дії позичальника», - зазначив адвокат, директор компанії з обслуговування інвестицій Investment Service Ukraine Іван Герасименко.

Крім усього іншого, неузгодженість банком підвищеної кредитної ставки дає додаткові можливості і самому позичальнику. Він може вмовити поручителя не йти в банк для підписання додаткової угоди, і, посилаючись на неузгодженість підвищеного відсотка, вимагати від банку відстрочити погіршення умов за кредитом. Правда, юристи визнають, що «грати в такі ігри» можна недовго: місяць, від сили - два. Вони радять не затягувати процедуру узгодження, якщо банк проводить її за всіма правилами. Оскільки в іншому разі, фінустанова може вимагати дострокового погашення кредиту. Таке право міститься в більшості типових кредитних договорів.

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