Закон про запобігання фінансовій катастрофі набув чинності

Закон України про запобігання фінансовій катастрофі і створення умов для економічного зростання в Україні, розроблений Кабінетом міністрів України і ухвалений Верховною Радою наприкінці березня 2014 року, опублікований в газеті «Голос України» і набув чинності. Цей закон, разом із законом про внесення змін до бюджету (про секвестр бюджету), став одним із документів, що обумовлюють політику реформ уряду і відкривають нашій країні доступ до зовнішнього фінансування, попередній обсяг якого становить 27 млрд дол.

Згідно із законом, в Україні упроваджуються нові ставки акцизів на алкогольну і тютюнову продукцію (25-42,5%), акцизів на пальне (вводяться дві ставки зборів: для низькоякісного пального (євро - 2,3) - 128 євро, для високоякісного (євро - 4,5) - 98 євро), акцизів на імпортні автомобілі. При цьому зберігаються діючі ставки податку на прибуток і ПДВ - 18% і 20%, відповідно. Також удвічі підвищуються податки за користування надрами і радіочастотами, упроваджується 7% ПДВ на операції з поставок ліків. Окремий пункт - прогресивна шкала оподаткування пасивних доходів громадян з базовою ставкою 15%. До пасивних доходів відносяться доходи, одержані у вигляді процентних платежів за банківськими внесками, відсотки за облігаціями, роялті і доходи від оренди майна. Оподатковуються доходи, які сумарно перевищують 20 тис. грн. Ставка 15% застосовується до доходів від 20 тис. грн до 236 тис. грн (204 прожиткових мінімуми), ставка 20% застосовується до доходів до 1 млн грн (396 прожиткових мінімумів), ставка 25% застосовується до загальних пасивних доходів понад 1 млн грн.

Крім того, законопроектом знижується верхня межа вартості товарів безмитної торгівлі – до 150 євро з 300 євро і впроваджується режим відшкодування ПДВ під час експортних операцій із зерном лише для продукції нового урожаю – з 1 жовтня 2014 року.

Законом також вводиться 0,5% пенсійний збір під час купівлі покупці валюти юридичними і фізичними особами за готівковий і безготівковий розрахунок.

Як повідомляв УНІАН, закон про запобігання фінансовій катастрофі був ухвалений парламентом з другої спроби – після внесення низки змін до початкової редакції, представленої прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.