Рада призначила членів ради НБУ

Членами Ради НБУ призначені Олександра Біланенка, Станіслава Буковинського, Ольгу Кандибку, Трохима Ковальчука, Віталія Ломаковича та Ігоря Лютого.

Верховна Рада ухвалила постанову про призначення членів ради Національного банку України. Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 243 із 295 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Постановою призначено членами ради НБУ Олександра Біланенка, Станіслава Буковинського, Ольгу Кандибку, Трохима Ковальчука, Віталія Ломаковича та Ігоря Лютого.

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