Яценюк пропонує дати регіонам право самостійно вводити податки

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував уряду пропрацювати в рамках реформи місцевого самоврядування рішення про надання регіонам права самостійно встановлювати регіональні податки й залишати на місцях частину податку на прибуток, який сьогодні повністю перераховується до державного бюджету.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив, відкриваючи засідання уряду.

«Потрібно зацікавити області в тому, щоб вони працювали над створенням нових робочих місць, над розвитком бізнесу. Частину податку на прибуток потрібно залишати на місцях», - сказав Яценюк.

«Потрібно дати можливість областям, обласним виконавчим комітетам самостійно встановлювати податки та збори й ставки за податками. І таким чином ми стимулюватимемо їх збирати ті податки, які залишаються безпосередньо на місцях», - додав Яценюк.