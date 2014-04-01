Долар на міжбанку знизився до 11,50

У вівторок, 1 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,3000/11,5000 грн/дол. проти з 11,1000/11,5000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів встановилися на рівні 15,5810/15,8625 грн/євро проти 15,3105/15,8685 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3770/1,3800.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів встановилися на рівні 0,3217/0,3274 грн/рубль проти 0,3160/0,3274 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 35,1145 (-0.1355).

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,4000/11,5800 грн/дол., щодо євро - на рівні 15,7210/15,9755 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3221/0,3278 грн/рубль.