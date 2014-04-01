Швеція за шість років дасть Україні 175 млн євро

Уряд Швеції в рамках стратегії про допомогу Східній Європі виділить Україні 175 млн євро у період з 2014 по 2020 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр міжнародного розвитку і співробітництва Швеції Хіллеві Енгстрьом під час брифінгу у Києві.

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«Уряд Швеції ухвалив нову стратегію про допомогу Східній Європі на період з 2014 по 2020 роки, в якій підтримка для України становить 175 млн євро на цей період. Зважаючи на події, які відбуватимуться, кількість коштів може збільшуватись», - зазначила вона.

«Немає сумніву, що Україна має зайняти чітке місце в Європі, тому інтеграція в ЄС є головним пунктом в нашій стратегії», - наголосила Енгстрьом.