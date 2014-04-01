Дефіцит платіжного балансу України за 2 місяці становить понад $4 млрд

Зведений платіжний баланс України в січні-лютому 2014 року зведено з дефіцитом у 4,1 млрд дол. США проти профіциту в 1,7 млрд дол. США роком раніше, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у лютому 2014 року зведений платіжний баланс України зведено з дефіцитом у 2,2 млрд дол.

«У лютому 2014 дефіцит зведеного платіжного балансу становив 2,2 млрд дол. США (у лютому 2013 року - профіцит 1,3 млн дол. США ), що було обумовлено формуванням рекордного дефіциту фінансового рахунку», - йдеться в повідомленні.

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За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку за підсумками лютого скоротився до 121 млн дол., порівняно з дефіцитом у лютому 2013 року в 1,5 млрд дол. через різке падіння обсягів імпорту внаслідок зниження економічної активності й девальвації гривні. У річному виразі експорт товарів скоротився на 7,4% - до 4,9 млрд дол. Скорочення відбулося за всіма основними групами товарів, зокрема, в хімічній продукції - на 34,0%, продукції машинобудування - на 20,2%, продовольчих товарів - на 5,8%, продукції металургії - на 6,8%. Імпорт товарів за вказаний період скоротився на 21,7% - до 5,4 млрд дол. США, зокрема, енергетичний - на 38,8%, неенергетичний - на 16,5%, продукції машинобудування - на 28,4%, хімічній промисловості - на 15%.

Дефіцит фінансового й капітального рахунку в лютому 2014 року становив 2 млрд дол., що обумовлено нестабільною економічною й політичною ситуацією в країні та девальвацією гривні. Посилення девальваційних очікувань і відплив депозитів із банківської системи призвели до збільшення відпливу готівкової валюти за межі банків до 1,9 млрд дол., тоді як за весь 2013 рік він становив 3,3 млрд дол. США. Водночас спостерігався відплив коштів за прямими іноземними інвестиціями (209 млн дол. США), а також за кредитами і облігаціями приватного сектора.

Негативне сальдо за операціями за кредитами і облігаціями (766 млн дол.) обумовлене низькими обсягами запозичень приватного сектора. Так rollover (продовження кредитів - УНІАН) реального сектора був найнижчим за останні два з половиною роки і становив 54%. Банківський сектор скоротив свою заборгованість за кредитами overnight на 725 млн дол.

Формування подвійного дефіциту (за поточними і фінансовими рахунками), а також чергове планове погашення кредиту МВФ у розмірі 360 млн дол. призвело до скорочення резервів до 15,5 млрд дол. на 1 березня 2014 року, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду на 1,8 місяця.

Як повідомляв УНІАН, зведений платіжний баланс України в січні 2014 року зведено з дефіцитом у 1,9 млрд дол. США за рахунок відпливу коштів за фінансовим рахунком.

Зведений платіжний баланс України в 2013 році зведено з профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як за 2012 рік платіжний баланс було зведено з дефіцитом 4,175 млрд дол.