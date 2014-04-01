Міндоходів має намір контролювати витрати чиновників

Міністерство доходів і зборів України має намір ініціювати декларування витрат чиновників у рамках боротьби з тіньовим сектором економіки і схемами ухилення від сплати податків і зборів. Про це заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів заступник міністра доходів і зборів України Володимир Хоменко.

«Ми ініціюватимемо впровадження декларування витрат, – сказав Хоменко. – Ми часто бачимо, коли чиновники декларують 100-200 тис. грн доходу, а витрачають мільйони гривень на своє утримання, а при обшуках у них знаходять музейні цінності й кілограми дорогоцінних металів».

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За словами заступника міністра, ефективний контроль за витратами чиновників дозволить акумулювати до бюджету близько 100 млрд грн.

«Встановлення жорсткого контролю над витратами дозволить додатково акумулювати до бюджету близько 100 млрд грн. Ми впроваджуємо нові методи боротьби з тіньовим сектором», - сказав Хоменко, додавши, що, за його оцінками, тіньовий сектор становить близько половини ВВП України.

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Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник міністра доходів і зборів України, голова ліквідаційної комісії Міндоходів і відповідальний за проведення податкової політики Ігор Білоус назвав стабілізацію надходжень до бюджетів усіх рівнів першочерговим завданням органів міністерства. При цьому він підкреслив, що повинні бути задіяні всі резерви для забезпечення стабільних надходжень за рахунок скасування схем ухилення від сплати податків і ліквідації конвертаційних центрів. За словами Білоуса, всі виведені з тіні кошти необхідно залучати в економіку.