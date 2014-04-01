«Укрпошта» почала працювати з клієнтами в Криму за російськими тарифами

Державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» з 31 березня почало пересилати поштові відправлення до Криму за міжнародними тарифами, встановленими для відправки до Російської Федерації, повідомляє прес-служба підприємства.

«Із 31 березня 2014 року всі поштові відправлення адресатам до АР Крим і Севастополя пересилатимуться як міжнародна пошта через Російську Федерацію (за тарифами, встановленими для поштових відправлень, що направляються до Російської Федерації)», - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, з 27 березня 2014 року Кримське республіканське підприємство поштового зв'язку припинило приймати внутрішню пошту й повертало її у зворотному напрямку.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.

Довідка УНІАН. ДППЗ «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. «Укрпошта» надає понад 50 видів послуг у 14 тис. відділеннях по всій Україні. Штат компанії налічує понад 98 тисяч співробітників.