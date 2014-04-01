Через конфлікт із Росією Україна стала більше торгувати з ЄС

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відзначає зростання товарообігу з країнами Європейського Союзу і зниження товарообігу з Російською Федерацією, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета.

«Товарообіг з Росією, звичайно, зменшується, оскільки для нього необхідні сприятливі умови з обох боків. Але разом з тим, ця ситуація сприятлива з погляду ЄС. І там зростає товарообіг», - сказав Шеремета.

Разом з тим, він не уточнив цифри зниження і збільшення торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні 2014 року становив 142,8 млн. дол., що на 15,2 млн. дол., або на 11,91%, більше за дефіцит за підсумками січня 2013 року в 127,6 млн. дол.

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За даними Держстату, в січні 2014 року порівняно з січнем 2013 року експорт товарів з України знизився на 12,3% - до 4,389 млрд дол., імпорт - на 11,7%, до 4,531 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні 2014 року становив 0,97 (у січні 2013 – 0,98).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 180 країн світу.

За даними Держстату, в січні 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами з найбільшим торговельним партнером України, Росією, становив 716,734 млн. дол., що на 130,668 млн. дол., або на 22,3%, більше, ніж у січні 2013 року.