Аксьонов заборонив кримським бізнесменам платити податки в Київ

Самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов вимагає негайно припинити будь-які податкові платежі кримських підприємств в Київ.

Про це він заявив на нараді з фінансово-економічних питань із керівниками міст і районів Криму, повідомляє Кримінформ.

Аксьонову розповіли про те, що деякі підприємства продовжують платити податки Україні. "За цими підприємствами негайно зупинити всі платежі", - обурився нелегітимний прем'єр, почувши про це.

Він вимагає протягом найближчих діб скласти список таких підприємств і вирішити питання з усіма такими підприємствами.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. чоловік, або 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

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18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.

27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію про територіальну цілісність України, в якій референдум, що відбувся в Криму, названо незаконним. Цей документ підтримали 100 держав, 11 проголосували проти, зокрема, Білорусь, 58 членів Генасамблеї утрималися.