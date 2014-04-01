Україна щорічно втрачає від несплати податків до 140 млрд грн

Обсяг втрат державного бюджету від використання схем ухилення від сплати податків і зборів становить близько 140 млрд грн на рік, заявив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів заступник міністра доходів і зборів України Володимир Хоменко.

«Щорічно від несплати податків і митних зборів країна втрачає близько 140 млрд грн. На державних закупівлях розкрадається понад 100 млрд грн», - сказав Хоменко.

Читайте такожРозслідувати незаконне виведення коштів з України будуть міжнародні експерти

За його словами, ефективний контроль дохідної частини бюджету дозволить збільшити надходження на 30-40%. На думку Хоменка, досягти такого результату дозволить не лише ліквідація економічної злочинності, але й контроль витрат і глибокий контроль за оборотом підакцизних товарів.

Раніше Хоменко підкреслював, що щорічні втрати бюджету від тіньового обороту підакцизних товарів становлять не менше 20 млрд грн. Крім того, він заявляв про ініціативу впровадження контролю за витратами, особливо стосовно чиновників, що також у значній мірі послужить боротьбі з тіньовою економікою, яка, за словами Хоменка, становить до половини ВВП України.