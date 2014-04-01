На єдиному рахунку Держказначейства залишилося майже 4 млрд гривень

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на кінець березня 2014 року становив 3,960 млрд грн, що на 370 млн грн, або на 10,31% більше, ніж на кінець лютого 2014 року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За інформацією Держказначейства, порівняно з початком року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс у 2,3 раза, а в річному виразі, порівняно з січнем 2013 року, - на 380,5 млн грн, або на 10,63%.

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на кінець лютого 2014 року становив 3,590 млрд грн, що на 1,131 млрд грн, або на 23,96% менше, ніж на кінець січня 2014 року.

Протягом 2013 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства двічі відновив історичний мінімум за останні 10 років, на початок січня й листопада знизившись до 458 і 410 млн грн, відповідно.

За інформацією Держказначейства, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється. Зростання відбувається під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного й місцевого бюджетів, зниження - під час пікових навантажень за витратами.