S&P знизило рейтинг Криму до дефолтного рівня

Як повідомляє S&P, Крим пропустив виплату 4,8 млн гривень (18,2 млн рублів) з випуску бондів на 133 млн гривень (500 млн рублів).

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Агентство зазначило, що його дії обумовлені технічними вимогами до кредитного рейтингу і ніяк не пов'язані з політичними причинами, передає ИТАР-ТАСС.

Агентство також оголосило про відкликання рейтингу Криму на вимогу емітента.