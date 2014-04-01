S&P знизило рейтинг Криму до дефолтного рівня

22:05, 01 квітня 2014
Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило кредитний рейтинг Криму до рівня D (дефолт) через пропуск купонної виплати за облігаціями Криму, номінованими у гривнях. 

uk.wikipedia.org

Як повідомляє S&P, Крим пропустив виплату 4,8 млн гривень (18,2 млн рублів) з випуску бондів на 133 млн гривень (500 млн рублів). 

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Агентство зазначило, що його дії обумовлені технічними вимогами до кредитного рейтингу і ніяк не пов'язані з політичними причинами, передає ИТАР-ТАСС

Агентство також оголосило про відкликання рейтингу Криму на вимогу емітента.

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