S&P знизило рейтинг Криму до дефолтного рівня
22:05, 01 квітня 2014Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило кредитний рейтинг Криму до рівня D (дефолт) через пропуск купонної виплати за облігаціями Криму, номінованими у гривнях.
S&P знизило рейтинг Криму до дефолтного рівня / uk.wikipedia.org
Як повідомляє S&P, Крим пропустив виплату 4,8 млн гривень (18,2 млн рублів) з випуску бондів на 133 млн гривень (500 млн рублів).
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Агентство зазначило, що його дії обумовлені технічними вимогами до кредитного рейтингу і ніяк не пов'язані з політичними причинами, передає ИТАР-ТАСС.
Агентство також оголосило про відкликання рейтингу Криму на вимогу емітента.
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