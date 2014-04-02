Moody's перегляне рейтинги шести великих російських банків
Moody's перегляне рейтинги шести великих російських банків, йдеться в повідомленні рейтингового агентства.
Перегляд рейтингів викликаний поміщенням на перегляд суверенного кредитного рейтингу Росії, передає РБК.
Перегляд рейтингів Газпромбанку і Россельхозбанка за національною шкалою, буде завершено незабаром після перегляду суверенного рейтингу Росії та оцінки агентством готовності російського уряду до надання банкам допомоги у разі необхідності.
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До зниження рейтингу, зазначає Moody's, може призвести погіршення економічної ситуації в Росії, тоді як стабілізація залишить рейтинги на нинішньому рівні.
Раніше Moody's повідомило про приміщення на перегляд рейтингів пріоритетного незабезпеченого боргу і рейтингів за депозитами Ощадбанку, ВТБ, Газпромбанку і Россельхозбанка, а також рейтингів емітента АІЖК та Зовнішекономбанку.