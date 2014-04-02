Палата представників США прийняла закон про виділення мільярда Україні

Під санкціями мається на увазі заморожування активів під юрисдикцією США і відмова у видачі американських віз, повідомляє РБК.

За ухвалення законопроекту проголосували 378 членів палати, проти - 34. Раніше законопроект був схвалений сенатом Конгресу США.

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Після схвалення в палаті представників законопроект буде направлений на підпис президентові США Бараку Обамі. Прихильники законопроекту зазначають, що президент, швидше за все, підпише його, після чого документ стане законом і набере чинності.