Палата представників США прийняла закон про виділення мільярда Україні
03:34, 02 квітня 2014Фінанси
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Палата представників конгресу США прийняла законопроект про надання фінансової допомоги Україні в розмірі $1 млрд у вигляді кредитних зобов'язань і введення санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Криму.
Палата представників США прийняла законопроект про надання допомоги Україні і санкції проти Росії / uk.wikipedia.org
Під санкціями мається на увазі заморожування активів під юрисдикцією США і відмова у видачі американських віз, повідомляє РБК.
За ухвалення законопроекту проголосували 378 членів палати, проти - 34. Раніше законопроект був схвалений сенатом Конгресу США.
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Після схвалення в палаті представників законопроект буде направлений на підпис президентові США Бараку Обамі. Прихильники законопроекту зазначають, що президент, швидше за все, підпише його, після чого документ стане законом і набере чинності.
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