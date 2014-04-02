Президент ВБ: українська криза може вийти за межі країни

"У нас давні відносини з Україною, і ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб допомогти її владі у проведенні економічних реформ", - сказав він в ефірі телекомпанії CNN.

За його словами, основне завдання ВБ полягає в тому, щоб надати підтримку в стабілізації ситуації з економічної точки зору", передає ИТАР-ТАСС. Він вважає це важливим, "оскільки посилення нестабільності буде чинити вплив далеко за межами України".

Джим Ен Кім впевнений, що нинішня влада в Києві має "по-справжньому вражаючу програму реалізації реформ". Він також нагадав, що "більш, ніж за 20 років ВБ інвестував в українську економіку 10 млрд доларів".

"Наш нинішній портфель становить 3,5 млрд доларів, і ми обіцяли виділити ще 3 млрд доларів. Ми вкрай зацікавлені в тому, щоб допомогти цьому уряду в здійсненні реформ і захисту найбідніших верств населення, які виражають найбільшу стурбованість", - сказав президент Всесвітнього банку.