У Росії зростають ризики поглиблення кризи, на часі включення друкарського верстата

У Росії ризики поглиблення кризи доповнилися зовнішніми проблемами, а саме санкціями та їх можливим розширенням, вважає міністр фінансів РФ Антон Сілуанов: кредитні лінії скорочуються, інвестиції падають, посилився відплив капіталу, рейтингові агентства погіршили оцінки. А можуть ще й ціни на нафту знизитися - час затягнути пояси, він закликав: «Зараз непрості часи, і цей період може бути тривалим - рік, два, три».

Як пишуть "Ведомости", Сілуанов заочно пополемизировал з міністром економіки Олексієм Улюкаєвим, пропонують розширити дефіцит бюджету на 1% ВВП. 1% ВВП - це 650-700 млрд руб. позик з внутрішнього ринку, де ставки і так настільки високі, що Мінфін скасовує аукціони. Зовнішні позики теж подорожчали на 1 п. п. Залишається хіба що включити друкарський верстат. Але брати в борг у ЦБ - це інфляція, зростання імпорту, падіння рубля і зниження золотовалютних резервів, пояснив Сілуанов. А головне, сам стимул не може бути короткочасним, як в кризу 2009 року, коли економіка впала і швидко піднялася, порівняв міністр: «Зараз ми вповзли в тривалий період скорочення темпів зростання, плюс нервозність (на тлі подій в Україні) внесла свій внесок - можна збільшувати держпопит, але його доведеться підтримувати постійно, щоб знову не впасти в яму». Тоді нафтогазовий дефіцит, а він і так не опускається нижче 10% ВВП, ще зросте, що у випадку зниження цін на нафту загрожує «усіма обтяжливими». Це все одно що «напитися в останній раз, а там будь що буде», протверезив міністр прихильників розширення держстимула і нагадав, що так вже було в СРСР і погано скінчилося.

Раніше Сілуанов заявляв, що на підтримку Криму в 2014 р. може бути направлено до 240 млрд руб. Крим, звичайно, підтримати треба, не заперечує Шохін, але можна і взяти звідти дещо корисне, наприклад пенсійний вік для жінок - 60 років. Силуанов не сумнівається, що від підвищення пенсійного віку не піти - без цього пенсійна система не стане самодостатньою.