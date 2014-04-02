Офіційний курс долара вперше перевищив 11 гривень
09:05, 02 квітня 2014Фінанси
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Офіційний курс євро, встановлений НБУ, перевалив за 15 гривень
Офіційний курс долара вперше превисил 11 гривень
Офіційний курс гривні щодо долара, встановлений Національним банком України, впав до нового мінімуму.
З 2 квітня він становить 100 дол. - 1110,6200 грн.
Попередній мінімум був зафіксований 1 квітня і склав 1099,8100 грн за 100 дол.
Курс гривні до євро на 2 квітня, встановлений на рівні 1531,545 грн за 100 євро, до російського рубля - 3,171 грн за 10 рублів.
Як повідомляв УНІАН, на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 1 квітня, торги доларом США закрилися котируваннями 11,3000/11,5000 грн/дол.
При цьому Міністерство фінансів Українипрогнозує середньорічний курс гривні до долара за підсумками 2014 року на рівні 10,5 грн за долар.
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