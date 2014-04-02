Офіційний курс долара вперше перевищив 11 гривень

Офіційний курс гривні щодо долара, встановлений Національним банком України, впав до нового мінімуму.

З 2 квітня він становить 100 дол. - 1110,6200 грн.

Попередній мінімум був зафіксований 1 квітня і склав 1099,8100 грн за 100 дол.

Курс гривні до євро на 2 квітня, встановлений на рівні 1531,545 грн за 100 євро, до російського рубля - 3,171 грн за 10 рублів.

Як повідомляв УНІАН, на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 1 квітня, торги доларом США закрилися котируваннями 11,3000/11,5000 грн/дол.

При цьому Міністерство фінансів Українипрогнозує середньорічний курс гривні до долара за підсумками 2014 року на рівні 10,5 грн за долар.