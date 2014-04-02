Європейський ринок відкриють для українських товарів з 15 травня - Яценюк

Європейський ринок буде повноцінно відкритий для українських товарів і послуг з 15 травня, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час 10-ї міжнародної інвестиційної конференції в Києві.

«З 15 травня європейський ринок буде відкритий для українських товарів і послуг», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС планували підписати Угоду про асоціацію, що передбачала формування зони вільної торгівлі, в листопаді 2013 року. Європейські фахівці запевняли, що вигоди України будуть відчутні вже тому, що українські товаровиробники дістануть доступ на ринок обсягом близько 500 млн. споживачів і сукупним ВВП більш як 17 трлн дол.

Проте в листопаді 2013 року Угоду не було підписано під приводом неготовності України до приєднання до європейського ринку. Таке рішення влади викликало багатотисячні протести і переросло в тривале і масове протистояння народу і діючої на той момент влади, що призвело до численних жертв.

Переговори про підписання угоди були відновлені лише з приходом нового Кабінету міністрів Арсенія Яценюка. Політичну частину Угоди було підписано 21 березня. Економічний блок планується підписати пізніше, після виборів Президента України 25 травня. Новий український уряд також пов'язує економічне зростання з набуттям чинності положень Угоди і входженням України до зони вільної торгівлі з ЄС.

Європейський Союз в односторонньому порядку ввів у дію положення Угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі з Україною, від яких Київ отримає 500 млн євро на рік.