Яценюк розраховує підписати програму співпраці з МВФ до кінця квітня

Програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом обсягом 14-18 млрд доларів може бути розглянута і схвалена Радою директорів Фонду до кінця квітня , заявив у середу під час 10 -ї міжнародній інвестиційній конференції в Києві прем'єр -міністр України Арсеній Яценюк.

«Наступного тижня ми повинні проголосувати кілька законопроектів - це так звані попередні умови, які Україна повинна виконати, аби інвестори відновили програму з Україною», - сказав Яценюк.

І додав: «Практично впевнений , що ми пройдемо в парламенті ці рішення , і бачу, що до кінця поточного місяця Борд МВФ (Рада директорів МВФ - УНІАН) повинен розглянути програму з Україною. Мої оцінки дуже позитивні».

Яценюк повідомив, що наступного тижня парламент розгляне низку урядових законопроектів, які потрібно було подати як виконання умов отримання коштів. Йдеться про нову редакцію закону про держзакупівлі і про перегляд низки ставок податків. «У парламенті є лобізм, але я наполягатиму на пропозиціях уряду з оподаткування великого бізнесу. І думаю, що парламент нас підтримає», - сказав очільник уряду.

Нагадаємо, 27 березня Україна і Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії фонду і уряду домовилися про надання нашій країні дворічної програми кредитування обсягом 14-18 млрд дол.

Як відзначили в МВФ, ця програма дозволить Україні отримати доступ до додаткового зовнішнього фінансування загальним обсягом, включаючи кошти фонду, 27 млрд дол.

МВФ є ключовим кредитором економіки України, співпраця з яким активно поновилася після трирічної перерви наприкінці лютого поточного року з приходом нового Кабінету міністрів Арсенія Яценюка.

Голова Національного банку Степан Кубів відзначав, що усередині квітня делегація уряду України відправиться до Вашингтона для остаточного узгодження і підписання Програми співпраці на рівні керівництва МВФ.

За словами міністра фінансів України Олександра Шлапака, обсяг першого траншу кредиту від МВФ може скласти близько 3 млрд дол., половина з яких піде на поповнення резервів Нацбанку, а половина - до держбюджету.