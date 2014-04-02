Роскомнагляд розмірковує, що робити з ліцензією life:) в Криму

Роскомнагляд приступив до детального вивчення ситуації з ліцензіями стільникових операторів в Криму і Севастополі. Про це пише газета «Ведомости» з посиланням на чиновника відомства і на джерело в Мінкомзв'язку.

Роскомнагляд хоче зрозуміти, чи є у регіоні вільні частоти і чи достатньо їх для того, щоб виставити на конкурс. Розіграні можуть бути частоти для мобільного зв'язку 3G і 4G. Правда, за словами чиновника Роскомнагляду, на території України діють інші стандарти зв'язку - наприклад, CDMA-800 - та для роботи в цьому стандарті потрібно спеціальне обладнання, тому невідомо, наскільки конкурс зацікавить російських операторів.

Відзначається, що оператори, які працюють на території Криму і Севастополя зараз, частот не втратять. Це випливає з конституційного закону «Про прийняття у Російську Федерацію Республіки Крим», підписаного президентом РФ 21 березня 2014 року.

Співробітник Роскомнагляду не знає, як бути з компаніями-нерезидентами.

«За законами Росії вони не мають права володіти діючими в країні ліцензіями, а на Україні це було можливо», - підкреслив він.

Як приклад був приведений український оператор «Астеліт», найбільшим акціонером якого є турецька Turkcell, і Роскомнагляд повинен придумати, що робити з його ліцензією.

У звіті дослідницького агентства iKS-Consulting говориться, що обсяг телекомунікаційного ринку Криму за підсумками 2013 року склав близько $400 млн, збільшившись за рік понад 15%. За даними аналітиків агентства, 73% загального обсягу припадає на мобільний зв'язок, 11% - на широкосмуговий бездротовий доступ в інтернет (ШСД), 8% - на платне телебачення (включаючи кабельне ТВ і платний супутниковий доступ), 7% - на фіксовану телефонію і 1% - на бездротовий ШСД.

Довідка УНІАН. «Астеліт» - третій за розміром український оператор мобільного зв'язку. Станом на кінець 2013 року, кількість абонентів оператора становила 12,6 млн осіб.

Акціонерами компанії є Turkcell (Туреччина) - 55% і найбільша українська фінансово-промислова група СКМ - 45%. Вийшовши у 2005 році на український ринок, оператор створив мережу мобільного зв'язку life:), яка охоплює територію, де проживає понад 98% населення України.

Найбільшими конкурентами оператора на національному ринку стільникового зв'язку є «Київстар» і «МТС Україна».