Яценюк: курс гривні залежить від швидкості отримання кредиту МВФ

Курс гривні є природним в поточних економічних умовах, а його стабільність багато в чому залежить від того, як швидко Україна отримає кошти від Міжнародного валютного фонду, заявив у середу журналістам прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Курс долара тримався протягом останніх трьох тижнів - плюс-мінус 11 (грн за долар). Це природно. Коли на ринку невизначеність, а на кордонах російські танки - існує нервозність. Але нам вдалося не допустити фактичного обвалу гривні», - сказав глава уряду.

«Курс гривні буде залежати від того, яким чином і як швидко будуть отримані кошти МВФ та інших фінансових організацій. Як тільки створюється подушка резервів, відразу стає легше працювати з обмінним курсом», - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Арсеній Яценюк розраховує підписати програму співпраці з МВФ до кінця квітня.

Сьогодні офіційний курс долара, встановлений Національним банком України, вперше перевищив 11 гривень.

При цьому Міністерство фінансів України прогнозує середньорічний курс гривні до долара за підсумками 2014 року на рівні 10,5 грн за долар.