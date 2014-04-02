Долар на відкритті міжбанку піднявся до 11,60

У середу, 2 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,2000/11,6000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні становили 15,4640/16,0180.

Ціни на російську валюту знизилися до 0,3163/0,3275.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати - до 1,3805/07 (вівторок - 1,3788/90).

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 1 квітня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,3000/11,5000 грн/дол.

Нацбанк у вівторок на ринок не виходив.