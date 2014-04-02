Швеція дасть Україні 25 млн євро допомоги

Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України за підсумками зустрічі віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимира Гройсмана з міністром міжнародного розвитку та співробітництва Королівства Швеція Хиллеви Энгстрем і послом Швеції Андреаса фон Бекератом.

«Раніше виконання реформ в Україні викликало у нас розчарування, і тому технічна підтримка з боку Швеції була припинена. Однак сьогодні ми висловлюємо готовність продовжити співпрацю в цьому напрямку», - цитує прес-служба фон Бекерата.

Він заявив, що уряд Швеції готовий всебічно підтримати Україну у проведенні реформ та боротьбі з корупцією, а технічна допомога буде здійснюватися за напрямами посилення інтеграції нашої країни з Європейським Союзом, розвитку громадянського суспільства, а також в питаннях, що стосуються енергоефективності та охорони навколишнього середовища.

У свою чергу Володимир Гройсман повідомив, що ключову роль український уряд відводить реформуванню місцевого самоврядування і децентралізації, які будуть здійснюватися за європейським зразком.

Як повідомляв УНІАН,уряд Швеції ухвалив нову стратегію допомоги Східній Європі на період з 2014 по 2020 роки, в якій підтримка для України становить 175 млн євро на цей період. З урахуванням подій, які будуть відбуватися, кількість засобів може збільшуватися. Згідно зі стратегією, загальна сума допомоги країнам Східної Європи на період 2014-2020 років складе 500 млн євро.

При цьому головним пунктом шведської стратегії є євроінтеграція країн Східної Європи.

Швеція, поряд з Польщею та Литвою, є одним з головних лобістів українських інтересів у структурах ЄС і постійно надає допомогу нашій країні на шляху до євроінтеграції