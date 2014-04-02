Нацбанк переходить до інфляційного таргетування

Національний банк України має намір перейти до інфляційного таргетування, заявив сьогодні глава Нацбанку Степан Кубів на прес-конференції в Києві.

«Ми хочемо запровадити інфляційне таргетування», - сказав Кубів. За його словами, в даний час Національний банк не впливає на стабільність курсу національної валюти щодо долара шляхом витрачання золотовалютних резервів. «Якорем буде інфляційне таргетування», - додав глава НБУ.