Банк "Київ" хочуть приєднати до "Укргазбанку"

Банк "Київ" може бути приєднаний до "Укргазбанку", повідомив "Вестям" голова правління Нацбанку Степан Кубів.

«У "Земельному банку", крім того, що влаштували на роботу близько 70 працівників, так нічого і не зробили. Банк "Київ" буде приєднаний до одного з державних банків, - сказав він. - Швидше за все, до "Укргазбанку". Він перекапіталізований. Та й узагалі на три рекапіталізованих банки держава виділила трохи більше 25 млрд грн державних коштів. Таку розкіш не може собі дозволити ні Великобританія, ні Франція, ні Німеччина. Ми ж дозволили».

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Досі немає однозначної відповіді на питання про подальшу долю ще одного націоналізованого банку "Родовід Банку". «Розглядаються варіанти, але не виключено, що буде прийнято рішення про його ліквідацію», - повідомив Степан Кубів.

Три банки ("Родовід Банк", "Укргазбанк" і банк "Київ") були націоналізовані влітку 2009 року. На початковому етапі в них було вкладено близько 10 млрд грн, а в наступні роки - ще 15 млрд грн.

Минулого року не раз порушувалося питання продажу "Укргазбанку" (щоб повернути держбюджету хоч частину вкладених державою коштів в капітал), однак рішення на цей рахунок так і не було прийнято.