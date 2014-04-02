Нацбанк прогнозує інфляцію від 12% до 16%

Рівень інфляції в 2014 році за прогнозами Національного банку України становитиме від 12 до 15,7%, заявив сьогодні глава Нацбанку України Степан Кубів на конференції в Києві.

«За прогнозами НБУ - у межах 12-16%, якщо точніше, 15,7%», - сказав Кубів, відповідаючи на питання про можливий рівень інфляції в 2014 році.

«Яким буде межа, залежить від дієвості вжитих нами кроків, і від того, як швидко ми отримаємо кошти від МВФ, міжнародного співтовариства і введемо політику з відновлення економіки», - додав глава НБУ.

Він також зазначив, що остаточні прогнози та інформація для ринку буде оприлюднена за результатами зустрічі у Вашингтоні, яка може відбутися через 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% за інфляції 12-14%, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час виступу в парламенті наприкінці березня цього року.

Інфляція в Україні в лютому 2014 року порівняно з січнем 2014 року прискорилася до 0,6%, в річному вираженні (проти лютого 2013 року) також зафіксована інфляція 1,2%, з початку 2014 року (лютий 2014 року проти грудня 2013 року) зафіксована інфляція 0,8%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.